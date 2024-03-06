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Kadına otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

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Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesinde caddenin karşısına geçmek isteyen S.S. isimli kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralandı.

Kadına otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı mask
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Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesinde caddenin karşısına geçmek isteyen S.S. isimli kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralandı.

Kadına otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yaralanan S.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şırnak Devlet hastanesine sevk edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şırnak, kadın, Otomobil, kaza, trafik kazası, yaralı

06 Mar 2024 - 19:27 - Gündem

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