İnternet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Adana'nın Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunurken gizli görüntülerini çekip, daha sonra tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feke İlçe Emniyet Amirliği'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. (20) isimli şahsın lise ve ortaokul öğrencisi çocuklar ile internet üzerinden tanışıp onları kandırdığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda, S.Ö.'nün çocukları çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığı belirlendi. Şüphelinin, bu görüntü ve fotoğrafları şantaj unsuru olarak kullanarak çocuklarla tekrar birlikte olmak için tehdit ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli S.Ö. yakalandı ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

S.Ö., "çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin mahkeme süreci devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı