Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K. ve N.Y.'nin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 129,39 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza, 0,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. ve N.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şahıs mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.