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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı mask
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K. ve N.Y.'nin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 129,39 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza, 0,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. ve N.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şahıs mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 19:20 - Gündem

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