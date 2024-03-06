Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Son 16 haftada sadece 2 galibiyet alarak küme düşme potasına giren Gaziantep, Sumudica ile resmen yollarını ayırdı. Sumudica'nın, takımın başında çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ettiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişi yaptı. Sumudica, kulübe ve şehre duyduğu sevgi ve saygıdan ötürü kan değişikliği düşüncesini sundu. Yönetim kurulumuz da bu doğrultuda hareket etmeye karar verdi. Marius Sumudica ve ekibine katkıları için teşekkür ederiz"

denildi.

Yerli teknik direktör arayışlarına da değinilen açıklamada, Gaziantep ekibinin boşalan teknik direktörlük koltuğu için pek çok yerli hoca ile görüşme halinde olduğu ve yeni hocanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı