06 Mar 2024 - 19:11 - Spor

Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.