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Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 19:11 - Spor

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