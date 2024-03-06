Silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve materyal ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında, el yapımı tabancaların Trabzon'dan temin edilerek Diyarbakır'da satışının yapıldığının belirlendiği ifade edildi.
Dün gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Diyarbakır merkezli Trabzon, Artvin ve Rize illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Ayrıca, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 9 sim kart, 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve bin 77 tabanca fişeğinin ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.