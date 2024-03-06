Uzmanından sağlıklı oruç tutmanın sırları

Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nden Diyetisyen Rozelin Aslan, yaklaşan Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Aslan, uzun süreli açlığın ardından birden ve fazla yemek yemenin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, sahurun mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Ramazan ayında beslenmenin özen gerektirdiğini ifade eden Aslan, iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde vücudun ihtiyacı olan enerjinin sağlanması gerektiğini söyledi. Özellikle uzun süren açlıkların kan şekerinde belirgin düşmelere neden olduğunu vurgulayan Aslan, bu durumun önüne geçmek için sahurun önemli olduğunu dile getirdi.

Sahurda hafif ve uzun süre tok tutan gıdaların tercih edilmesi gerektiğini belirten Aslan, protein ve lif bakımından zengin besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Süt ürünleri, sebzeler ve meyvelerin sahur sofralarında bulunması gerektiğini vurgulayan Aslan, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, iftar açılırken yemeklerin yavaş yavaş ve iyice sindirilerek tüketilmesi gerektiğini belirten Aslan, bol miktarda sıvı tüketiminin de önemine değindi. Sindirim problemlerini önlemek için yüksek lifli gıdaların tüketilmesi ve hafif bir yürüyüşün faydalı olabileceğini ifade eden Aslan, sağlıklı bir Ramazan geçirilmesi için beslenme alışkanlıklarının dikkatlice planlanması gerektiğini vurguladı.

Diyetisyen Rozelin Aslan'ın bu değerli önerileri, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve oruç tutma konusunda vatandaşları bilinçlendirmek adına önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı