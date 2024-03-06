“Deliler fayı deprem üretebilir”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı'ndan önde gelen akademisyenlerden Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, 1-7 Mart Deprem Haftası'nın arifesinde Sivas'taki deprem risklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kavak, son dönemlerde Sivas'ın güney kesimlerinde artan sismik aktiviteye dikkat çekerek, Altanyayla ve Divriği arasındaki Deliler fayının potansiyel tehlikelerine vurgu yaptı.

Kavak, özellikle 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Gürün bölgesinde gözlemlenen stres transferini vurgulayarak, Sarız, Ayvalı, Gürün ve Beyyurdu faylarının Gürün ve çevresini etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Gürün'de biriken stresin Beyyurdu fayından başlayarak kuzeye doğru önemli bir birikime yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Kavak, Sivas merkezinde de fay riskine dikkat çekerek, özellikle Kızılırmak'ın yakınında bulunan bölgelerdeki binaların zemin koşullarının ve yapısal sağlamlığının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kavak, Kızılırmak'ın yatağına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların binalarını kontrol ettirmesi ve su çıkışları ile oluşan zemin korozyonunu göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak'ın bu değerlendirmeleri, Sivas ve çevresinde yaşayanların deprem risklerine karşı bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması adına önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı