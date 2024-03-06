Ev yangını paniğe sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Kardeşler Mahallesi 12'nci sokakta bulunan bir evde çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu.

Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, evde yaşayan alkollü bir vatandaşın yangını çıkarmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı