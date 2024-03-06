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Ev yangını paniğe sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi

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Sivas'ın Kardeşler Mahallesi 12'nci sokakta bulunan bir evde çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu.

Ev yangını paniğe sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi mask
Ev yangını paniğe sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi
Ev yangını paniğe sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi
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Sivas'ın Kardeşler Mahallesi 12'nci sokakta bulunan bir evde çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu.

Ev yangını paniğe sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi

Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti.

Ev yangını paniğe sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, evde yaşayan alkollü bir vatandaşın yangını çıkarmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ev yangını paniğe sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, Kardeşler Mahallesi, yangın, ev, panik, itfaiye

06 Mar 2024 - 18:59 - Gündem

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