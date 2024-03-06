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Kaçakçılık operasyonu: 12 şahıs yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince icra edilen kaçakçılık olaylarıyla mücadele operasyonlarında 12 şüpheli şahıs yakalandı.

Kaçakçılık operasyonu: 12 şahıs yakalandı mask
Kaçakçılık operasyonu: 12 şahıs yakalandı
Kaçakçılık operasyonu: 12 şahıs yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince icra edilen kaçakçılık olaylarıyla mücadele operasyonlarında 12 şüpheli şahıs yakalandı.Uygulama ile çok miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonu: 12 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkâmil, Şahinbey, Nurdağı ve Araban ilçelerinde çok sayıda operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı.

Kaçakçılık operasyonu: 12 şahıs yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara, 150 adet elektronik sigara, 250 kilogram gümrük kaçağı tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 3 gram eroin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet dijital tartı ele geçirilmiştir.
Yakalanan 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçakçılık operasyonu: 12 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Mar 2024 - 18:51 - Gündem

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