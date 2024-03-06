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İnşaat halindeki binadan düşen ahşap kapı, bir çocuğu yaraladı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana gelen olayda, 14 yaşındaki bir çocuğun üzerine düşen ahşap kapı sonucunda yaralandı.

İnşaat halindeki binadan düşen ahşap kapı, bir çocuğu yaraladı mask
İnşaat halindeki binadan düşen ahşap kapı, bir çocuğu yaraladı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana gelen olayda, 14 yaşındaki bir çocuğun üzerine düşen ahşap kapı sonucunda yaralandı.

İnşaat halindeki binadan düşen ahşap kapı, bir çocuğu yaraladı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnşaat halindeki binadan düşen ahşap kapı, bir çocuğu yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Kızıltepe, İnşaat, Çocuk, ahşap kapı, yaralı, Bina

06 Mar 2024 - 18:50 - Gündem

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