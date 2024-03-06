İnşaat halindeki binadan düşen ahşap kapı, bir çocuğu yaraladı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana gelen olayda, 14 yaşındaki bir çocuğun üzerine düşen ahşap kapı sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı