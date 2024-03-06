Jandarmadan mercek operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yapılan mercek operasyonunda 4 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde mercek operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda H.B., A.Ş., R.Ş. ve İ.H.M. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde ruhsatsız tabancaların olduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu adreslere baskın yapıldı.
Eş zamanlı operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 82 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.