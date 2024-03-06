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Jandarmadan mercek operasyonu: 4 gözaltı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yapılan mercek operasyonunda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Jandarmadan mercek operasyonu: 4 gözaltı mask
Jandarmadan mercek operasyonu: 4 gözaltı
Jandarmadan mercek operasyonu: 4 gözaltı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yapılan mercek operasyonunda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Jandarmadan mercek operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde mercek operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda H.B., A.Ş., R.Ş. ve İ.H.M. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde ruhsatsız tabancaların olduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu adreslere baskın yapıldı.

Jandarmadan mercek operasyonu: 4 gözaltı

Eş zamanlı operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 82 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan mercek operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 18:45 - Gündem

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