Minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Işık Sokak'ta Nasrettin Hoca Parkı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, 18 yaşından küçük 2 çocuk tarafından minibüse düzenlenen saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı.
İki aile arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği belirtilen saldırıda, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren çocuklar suç aleti silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.