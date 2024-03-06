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Minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Işık Sokak'ta Nasrettin Hoca Parkı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, 18 yaşından küçük 2 çocuk tarafından minibüse düzenlenen saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı.

Minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı mask
Minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Işık Sokak'ta Nasrettin Hoca Parkı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, 18 yaşından küçük 2 çocuk tarafından minibüse düzenlenen saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı.

Minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

İki aile arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği belirtilen saldırıda, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren çocuklar suç aleti silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 18:42 - Gündem

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