Erdoğan’dan yerinden dönüşüm açıklaması

Erdoğan depremin başka bir ülkede yaşansa 10 yıl toparlanmasının süreceğine dikkat çekerek,
“Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması 10 yıllar sürer. Hamdolsun biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Allah'ın izniyle Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız.”
sözlerine yer verdi.
“TEKRAR TOPARLANMASI 10 YIL SÜRER”
Deprem şehirlerini eskisinden daha güvenli, huzurlu, canlı ve hareketli hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yıldır ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz. Tip projeler ve tip sözleşmeler gibi kolaylıklarla sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini temin ediyoruz. Velhasıl depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının darbe girişiminin gizli açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi, ağır bir maliyeti oldu. Bunca insan kaybının şehirlerimizin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil. Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması 10 yıllar sürer. Hamdolsun biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Allah'ın izniyle Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki tüm kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak güce, azme, dirayete sahibiz. Tıpkı yaşadığımız diğer sınamalar gibi depreminde bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye diplomasisiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, sosyal yapısıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Malatya şahidimiz olsun ki milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe de bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir. Değerli kardeşlerim, Türkiye 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini, mahallelerindeki veya köylerindeki muhtarlarını seçecek. Cumhur İttifakı olarak bu seçimde de büyük şehirlerde ve illerimizin bir kısmında iş birliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik konusundaki becerisini ve tecrübesini kimseyle tartışmayız. Her görev gibi belediye başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan arkadaşımız emaneti halefine teslim edene kadar ülkesi, milleti, şehri için canla, başla çalışacaktır”
diye konuştu.
“ZÜBÜK SİYASETÇİ TİPLERİNDEN ÇEKMİŞTİR”
Milletin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne de zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini belirten Erdoğan,
“Malatya büyükşehirde ve ilçelerimizin bir kısmında işte böyle bir değişim oldu. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de aynı şekilde yanlarında olacağız. Tabii bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık; partimizin eski belediye başkanlarının, eski milletvekillerinin, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek, kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak. Milleti hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak. Hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra sadece yalan yanlış konuşarak sadece haksızca eleştirerek, siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece ötekine veriyorsa, beş fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye’ye örnek olacağından şüphe duymuyorum”
söyleminde bulundu.
“YAKLAŞIK 149 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK”
Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Ramazan ayına girmemize az kaldı. Tutacağımız oruçlarımızı ve yapacağımız ibadetleri Allah şimdiden kabul eylesin. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramına da beraberce ulaşmak istiyoruz. Bunun için Ramazan'ı çok iyi değerlendirmemiz, rahmetinden ve bereketinden istifade etmemiz gerekiyor. Malatya'nın ülkenin ve milletin hayrına olan her hususta yaptığı gibi bu konuda da en ön safta yer alacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, eser ve hizmet siyasetimizin gerisinde vatan toprağının her karışını ve insanımızın tamamını kuşatan bir müktesebat vardır. Bizim siyaset ahlakımız söylediğini yapma, yapmayacağını söylememe üzerine kuruludur. Bunun en büyük geçtiğimiz 21 yılda yaptıklarımızdır. Mesela bu dönemde Malatya'ya yaklaşık 149 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 739 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize 2. bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık. Gençlik ve Spor'da 9 bin 170 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Bir stadyum ile 60 adet spor tesisi inşa ettik. Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7,5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta toplam bin 640 yataklı 16 hastanenin de aralarında bulunduğu 71 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. TOKİ vasıtasıyla 24 bin 98 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 4 bin 859 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 8 millet bahçesinden 5’ini tamamladık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık”
ifadelerini kullandı.
MALATYA’YA YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI
Malatya’da gerçekleştirdikleri yatırım ve hizmetler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bünyesinde 23 adet köprüde bulunan Malatya çevre yolumuzun Hekimhan ayrımına kadar olan 26 kilometresini hizmete sunduk. Bu yılsonuna kadar inşallah Battalgazi ayrımına kadar olan kesimi trafiğe açıyoruz. Ayrıca şehir girişindeki Beylerderesi Viyadük Köprüsünü ve Kuzey Kuşak, alternatif köprü ve yollarının yapımına devam ediyoruz. Fırat'ın gerdanlığı Kömürhan Köprüsü, Tüneli ve bağlantı yolunu yine yeni Tohuma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nü hizmete açtık. Malatya ve Sivas'ı birbirine bağlayan 8 tünel ve 14 köprüsüyle seyahat süresini 35 dakika azalttık. 104 kilometrelik Malatya-Hekimhan yolunu tamamladık. Elazığ yoğunluk Battalgazi kavşağı, bağlantı yolu ve Hanımın çiftliği köprüsünü bitirdik. Pütürge- Doğanyol yolunun 12,5 kilometrelik kesimini bu yıl açılışa hazır hale getiriyoruz. Kuluncak-Hekimhan yoluna başladık. Malatya organize sanayi bölgesine Yazlak İhtisak Hattı'nı inşa ettik. Sivas, Malatya hızlı demiryolunun etüt projesini tamamladık. Malatya, Elazığ hattıyla ilgili etüt çalışmalarımız devam ediyor. Deprem dolayısıyla hasar gören, Malatya, Nurdağı demir yolu kesimindeki çalışmalar sürüyor. Modernize ettiğimiz, Malatya Havalimanı’mızın 2003 yılında 89 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz sene 730 bini geçti. Malatya'ya 15 baraj, bir gölet, 20 sulama tesisi, bir yeraltı depolama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi, 4 arazi toplulaştırması ve 10 HES inşa ettik. 6 barajın yapımı suyu. İnşaat safhasında yer alan 4 sulama tesisimiz ile toplam 206 bin dekar araziyi de sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize toplam yaklaşık 28 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimize bir Teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Büyüklüğü 120 hektarı bulan bir alanı Battalgazi-Yeniköy Sanayi Bölgesi olarak ilan ettik. Lisanslı Kuru Kayısı Deposunu şehrimize kazandırdık. Çalışan ve üreten gençler programında başlanan ve bin kişinin çalışacağı tekstil tesislerinden 3’ü tamamlandı biri de yakında bitiyor. İstihdamı desteklemek için, Malatya'daki işverenlere toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt'a doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl içinde Arguvan ve Kale’ye, daha sonra da Doğanyol ve Pütürge’ye de doğal gaz arzını sağlayacağız. Görüldüğü gibi Malatya'ya getirdiğimiz yatırımlar ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmiyor”
açıklamasında bulundu.
Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakının adaylarını tanıtması ile sona erdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.