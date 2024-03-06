06 Mar 2024 - 17:58 - Gündem

Erdoğan’dan yerinden dönüşüm açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Malatyalılarla buluştu. Yerinde dönüşüm konusuna temas eden Erdoğan, “Deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yıldır ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz.” dedi.