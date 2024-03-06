Arapgir Belediyesi’nde çevre ve park temizliği devam ediyor

Arapgir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mesire alanlarında çevre temizliğine devam ettiklerini bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Bediatül (Postoğlu) Bozkurt Parkı’nda çevre temizliği gerçekleştirdi. Cömertoğlu Bakımlı, tertemiz park ve yeşil alanlarımızı bizimle birlikte koruyan ve geliştirmemize katkıda bulunan Arapgirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir’in yeşil yapısını korumanın ve geliştirmenin çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Yeşil alanların ve parkların varlığından daha önemli olan şey bakımlı olmalarıdır. Vatandaşlarımıza bakımlı ve şehir estetiğiyle uyumlu parklar ve yeşil alanlar sunmak için ekiplerimiz aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bir yandan da bulabildiğimiz her uygun alanı insanlarımızın nefes alabileceği parklar haline getirmenin mücadelesini veriyoruz” şeklinde konuştu.

“EĞLENCELİ BİR OYUN ALANI OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ayrıca Arapgir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Emiroğlu Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyun grubunun bulunduğu alanda temizlik ve genişleme çalışmaları da gerçekleştirdi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın kullanımı için uygun olmayan bu parkımızın düzenlenmesini ekiplerimiz hızlı bir şekilde sürdürüyor. Çocuklarımız için güvenli ve eğlenceli bir oyun alanı oluşturmak için çalışıyoruz. Emiroğlu Caddesi üzerinde bulunan parkın düzenlenmesiyle birlikte çocuklarımız daha keyifli vakit geçirecek” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN