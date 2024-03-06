06 Mar 2024 - 17:50 - Yaşam

Ev hanımlarının dikkatine! Bu hafta BİM’de indirim yağmuru var

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta hangi indirimli ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bu hafta dahilinde indirimli olarak satışa sunulacak bazı gıda ve bakliyat ürünleri açıklandı.