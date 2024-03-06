Ev hanımlarının dikkatine! Bu hafta BİM’de indirim yağmuru var

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta hangi indirimli ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bu hafta dahilinde indirimli olarak satışa sunulacak bazı gıda ve bakliyat ürünleri açıklandı.
6 Mart 2024 itibariyle BİM marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler şu şekilde açıklandı:
Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 219,00 TL yerine 199,00 TL,
2500 g Dost Yarım Yağlı Yoğurt 72,50 TL yerine 66,50 TL,
Dost Yarım Yağlı Süt 26,00 TL yerine 23,50 TL,
Dost Tam Yağlı Süzme Peynir 119,50 TL yerine 119,00 TL,
1 kg Aknaz Tam Yağlı Beyaz Peynir 149,00 TL yerine 135,00 TL,
300 g Kerem Labne 47,50 TL yerine 42,50 TL,
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 174,50 TL yerine 159,00 TL
İnci Siyah Zeytin 99,50 TL yerine 94,50 TL,
12x10 g Knorr Tavuk Bulyon 29,75 TL yerine 26,50 TL,
5 kg Şafak Şeker Toz 139,75 TL yerine 132,75 TL,
2 kg Şafak Şeker Toz 58,50 TL yerine 54,75 TL,
5 kg Efsane Un Buğday 79,50 TL yerine 74,50 TL,
2 kg Efsane Un Buğday 34,50 TL yerine 32,50 TL,
150 g Emin Kavurma 95,00 TL yerine 75,00 TL,
2,5 kg Efsane Pirinç Yerli Pilavlık 92,00 TL yerine 87,00 TL,
500 g Nuh’un Ankara Makarna Çeşitleri 18,50 TL 14,50 TL,
500 g Filiz Makarna Çeşitleri 18,50 TL, yerine 14,50 TL,
500 g Serel Kakaolu Tahin Helvası 49,50 TL yerine 44,50 TL,
500 g Serel Sade Tahin Helvası 49,50 TL yerine 44,50 TL,
234 g Gof Gof Sütlü Çikolatalı &Fındık Kaplamalı Gofret 49,50 TL yerine 43,50 TL,
4x64 g Haylayf Bisküvi 29,50 TL yerine 23,50 TL,
Kekstra Çilek Jöleli Kek 5,75 yerine 4,75 TL,
950 g Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 129,00 TL yerine 99,50 TL,
80 g Snickers Yer Fıstıklı& Karamelli Çikolatalı Bar 29,50 TL yerine 23,50 TL,
20 g Eti Puf Kırmızı Meyveli ve Marshmallowlu Bisküvi 3,25 TL yerine 2,75 TL,
33’lü Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsül 276,00 TL yerine 193,75 TL,
2500 ml Güldal Çamaşır Suyu 35,75 TL yerine 32,50 TL,
12’li Queen Tuvalet Kâğıdı 96,75 TL yerine 87,00 TL,
300 yaprak Queen Kâğıt Havlu Dev Rulo 34,00 TL yerine 29,75 TL” üzerinden satışa sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.