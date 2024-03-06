O ilçedeki TOKİ Konutları teslim edildi

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Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç tarafından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesinde, inşa edilen Kalıcı Deprem Konutları’nın (TOKİ) 1’inci etabında yer alan 349 konutun anahtarları, resmi işlemlerin ardından hak sahiplerine teslim edildi.

Konut hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Kalıcı Deprem Konutları’nın ilçemize ve hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: BÜLTEN