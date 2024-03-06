Malatya’nın temsilcisi Hasan Akbudak İMKB oldu

Mersin’in Anamur ilçesinde gerçekleştirilecek olan Okullar arası Genç Erkekler-Bayanlar Rugby Türkiye yarı finallerinde Malatya’yı Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi temsil edecek. 2023-2024 sezonu Okullar arası Genç Erkekler - Bayanlar Rugby Türkiye yarı finalleri 4-8 Mart 2024 Tarihleri arasında Mersin Anamur ilçesinde yapılacak.

Yarı finallerde Malatya’yı ise Hasan Akbudak İMKB Mesleki Teknik Lisesi Erkek takımı temsil edecek. Konu ile ilgili açıklama yapan okul takımlarının çalıştırıcısı Savaş Yılmaz, “Lisemizde gençlerimiz ile uzun süredir disiplinli projeler yürütüyoruz ve bu gençlerimiz ile çok güzel başarılar elde ediyoruz. Okulumuzun Hokey, Rugby, Beyzbol takımları ile Türkiye yarı finalleri ve Türkiye Finallerine kadar gidecek kadar başarılı ekipleri bulunuyor. Yeşiltepe bölgesinde bulunan gençlerimiz ile bizler inanılmaz başarılar elde ediyoruz. Benim amacım bu gençlerimizi başarılı oldukları branşlarda milli takımlara kazandırmak ve hayatlarının kurtulmasına vesile olmak. İnşallah bunu da başaracağız” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı