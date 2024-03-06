Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“19 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yağmur Yaşar’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bekir Ekici’nin taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Makbule Çetinkaya’nın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemile Karatepe’nin taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Gedik’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
98 yaşında vefat eden ve Çatalbahçe Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Elif Esim’in taziye adresi: Çatalbahçe Mahallesi, Akçadağ,
76 yaşında vefat eden ve Yenice Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Bedriye Ayaz’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
80 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mahallesi Şahnahan Mezarlığına defnedilen Hasan Gözel’in taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,
71 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Malatya Mezarlığına defnedilen Şerif Topaloğlu’nun taziye adresi: Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Kadiruşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Müzeyyen Arslan’ın taziye adresi: Kadiruşağı Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.