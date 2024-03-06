Malatya’nın gözü kulağı bu haberdeydi! Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatyalılarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilen mitinge çocuk, büyük, yaşlı, genç binlerce vatandaş akın etti. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalıların merak ettiği verileri açıkladı. Ayrıntılar haberimizde…
İmar ve inşaat çalışmaları için Malatya’ya 6 milyar lira ilave destek sağladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu. Hatta bunlardan 500’ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, şehir merkezindeki meydan ve iş yeri düzenlemelerini yapıyor”
dedi.
“ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR”
Malatya merkezinde çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Yeni Cami çevresinde, Buğday Pazarı civarında, Akpınar Meydanı, Emeksiz Caddesi arasında İnönü Caddesi boyunca Valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt'ta da pek çok mahallede proje çalışmaları devam ediyor. İmar ve inşaat çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır”
şeklinde konuştu.
“ELEKTRONİK KART DİZGİ TESİSİ KURUYOR”
Malatya’da yapılacak olan üretim tesisleri hakkında da önemli açıklamalarda bunan Erdoğan,
“Bununla yetinmiyoruz depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimizde yoğunlaştıracak bir iskan ve istihdam projesi başlattık. ASELSAN firmamız Malatya'da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Altyapısı ve üst yapısıyla, depremin, şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Deprem bölgesi genelindeki faaliyetlerimizi binden fazla şantiyede 110 bin personelle yürütüyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız, yılsonuna kadar her ay 15-20 bin ilave ile 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.