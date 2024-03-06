06 Mar 2024 - 17:20 - Gündem

Malatya’nın gözü kulağı bu haberdeydi! Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatyalılarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilen mitinge çocuk, büyük, yaşlı, genç binlerce vatandaş akın etti. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalıların merak ettiği verileri açıkladı. Ayrıntılar haberimizde…