Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatyalılarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilen mitinge çocuk, büyük, yaşlı, genç binlerce vatandaş akın etti. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunarak Cumhur İttifakının adaylarını tanıttı.
Malatya’nın kendilerini hiçbir mücadelede yalnız bırakmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizler bize güvendiniz. Üzerinize düşeni yaptınız. Biz de inşallah bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle, Malatya'da, Cumhur İttifakı'nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum. Malatya bugüne kadar bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadı. Bu defa da Türkiye Yüzyılının inşasında Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz. Malatyalı kardeşlerim kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu çok iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı, Kandil'le demlenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni, Malatya unutur mu? Hak ve özgürlük alanını genişleterek, kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni, Malatya terk eder mi? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı, bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan nice sevdiklerini toprağa veren evi, iş yeri, hasar gören kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?”
dedi.
Malatya’da yaklaşık 70 hak sahibinin belirlendiğini söyleyen Erdoğan,
“Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Asrın felaketinde şehrimize 78 bine yakın konut, 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alan zarar gördü. Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için, şehrimize 85 bine yakın çadır gönderdik. 36 bini aşkın konteyner kuruldu. Yapılan çalışmalar sonunda Malatya'da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.