İşte Malatya’da Ramazan ayında kurulacak olan iftar çadırlarının yerleri ve kapasiteleri

Ramazan ayına sayılı günler kala Malatya’da iftar çadırlarının nerede kurulacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Malatya’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merak edilenleri açıkladı. Detaylar haberimizde…
Miting programı için Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Miting konuşmasında Ramazan ayı boyunca Malatya’da iftar verilecek olan yerleri açıkladı.
“HER AKŞAM 3 BİN 200 KİŞİ MİSAFİR EDECEĞİZ”
Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarında hizmet verileceğini söyleyen Ersoy,
“Önümüzdeki hafta mübarek Ramazan ayı başlıyor. Ramazan’ın ülkemize ve İslam dünyasına huzur selamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Vakıflar genel müdürlüğü vasıtasıyla 81 ilimizde iftar programı düzenleyeceğiz. Malatya’da da iki ayrı noktada iftarlarımız olacak. İl halk kütüphanesinin alanı ve Malatya eğitim araştırma hastanesinin bahçesinde bin 600 kişilik iki tane çadır iftar alanı organize etik. Her akşam 3 bin 200 kişi misafir edeceğiz”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.