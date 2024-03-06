06 Mar 2024 - 16:34 - Gündem

İşte Malatya’da Ramazan ayında kurulacak olan iftar çadırlarının yerleri ve kapasiteleri

Ramazan ayına sayılı günler kala Malatya’da iftar çadırlarının nerede kurulacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Malatya’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merak edilenleri açıkladı. Detaylar haberimizde…