Bakan Ersoy Malatya için yaz aylarını işaret etti: Bütün işlemler bitmiş olacak

Miting konuşma yapan Ersoy, Ramazan ayı boyunca Malatya’da iftar çadırlarında her akşam 3 bin 200 kişi misafir edileceğini belirterek,

“Malatya’da da iki ayrı noktada iftarlarımız olacak. İl halk kütüphanesinin alanı ve Malatya eğitim araştırma hastanesinin bahçesinde bin 600 kişilik iki tane çadır iftar alanı organize etik. Her akşam 3 bin 200 kişi misafir edeceğiz”

diye konuştu.

“MALATYALILARLA KOPMAZ BİR BAĞIM OLUŞTU”

Malatyalılarla kopmaz bir bağının olduğunu vurgulayan Ersoy,

“Asrın felaketi olarak yaşadığımız depremler neticesinde benim Malatyalılarla kopmaz bir bağım oluştu. Aile olmak iyi günde kötü günde bir arada olmak demektir. Bizlerde sizlerle birlikte deprem sonrasında kötü günlerimizi paylaştık. Depremin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Malatya’daki koordinasyonu sağladık. Devlet Milet el ele güç birliği sağladık zorlukları aştık aşmaya devam edeceğiz. Depremin hemen ardından Malatya’yı yeniden ayağa kalkındırmak için bütün gücümüz harekete geçtik”

dedi.

Ersoy, “Asrın felaketinin 2 ay sonrasında Cumhurbaşkanımız deprem konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdi ve eş zamanlı olarak bin 442 konut 250 köy evi 47 dükkânın anahtar teslimini yapıldı. Şubat ayında da 6 bin 181 hak sahibi kura ile evlere yerleşti” diye konuştu.

“YAZ AYLARINDA BÜTÜN İŞLEMLERİ BİTİRMİŞ OLACAĞIZ”

Malatya’daki tarihi yapıların yaz ayına kadar tadilatlarının biteceğini belirten Ersoy,

“Deprem Malatya’daki tarihi ve kültürel dokuya da çok büyük zarar verdi. Hasarları onarmak ve yeniden ihya etmek için bakanlığın ve mesai arkadaşlarım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Malatya Arkeoloji Müzesi, Beş Konaklar ve Coğrafya Müzesi geleneksel Malatya ürünleri onarım ve tadilat işlemlerini sürdürüyoruz. Yine Atatürk Anı Evi Ve Etnografya Müzesinin tadilat işlemleri hızla ilerliyor. İnşallah yaz aylarında bütün işlemleri bitirmiş olacağız”

ifadelerini kullandı.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİRER BİRER TUTUYORUZ”

“Tutamayacağımız sözler vermiyoruz” diyen Ersoy, şu şekilde devam etti:

“Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ben ve tüm bakan arkadaşlarımın çalışmalarıyla Malatya’daki güzel günlerimize hep birlikte yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Depremde acılarımızı paylaştık şehrimiz yavaş yavaş eski günlerine ulaşınca da bu sefer hep beraber sevinçlerimizi paylaşacağız. Milletimizin derdi bizim derdimiz. Milletimizin ne sorunu ne problemi varsa biz onu çözmekle görevliyiz verdiğimiz sözleri birer birer tutuyoruz. Tutamayacağımız söz vermiyoruz. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için Cumhurbaşkanımızla bizler 7 gün 24 saat çalışıyoruz.”

“HER AKŞAM 3 BİN 200 KİŞİ MİSAFİR EDECEĞİZ”

Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarında hizmet verileceğini söyleyen Ersoy,

“Önümüzdeki hafta mübarek Ramazan ayı başlıyor. Ramazan’ın ülkemize ve İslam dünyasına huzur selamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Vakıflar genel müdürlüğü vasıtasıyla 81 ilimizde iftar programı düzenleyeceğiz. Malatya’da da iki ayrı noktada iftarlarımız olacak. İl halk kütüphanesinin alanı ve Malatya eğitim araştırma hastanesinin bahçesinde bin 600 kişilik iki tane çadır iftar alanı organize etik. Her akşam 3 bin 200 kişi misafir edeceğiz”

dedi.