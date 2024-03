Kızıldaş: Çalıp çırpmadığımız için kaynak sorunu yaşamadık

Başkan Kızılda, yerel seçimlere bir aydan daha az bir süre kala, çalışmalarını, Çiftlik, Asar, Tarlacık, Yukarı Sülmenli, Aşağı Sülmenli, Bahçelievler, Gökağaç, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Kömürlük, Güngören ve Kuruttaş mahallelerini ziyaret ederek sürdürdü.

Bu mahallelerde büyük ilgiyle karşılanan Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 10 yıllık hizmeti süresince, Arguvan’ın merkez mahalleleri kadar kırsal mahallelerine de hizmet götürme konusunda hassas davrandığını belirterek, “Mahallelerimize adil hizmet götürme konusunda, vatandaşlarımızın da takdir ettiği bir yönetim anlayışı sergiledik” dedi.

Çiftlik, Asar, Tarlacık, Yukarı Sülmenli, Aşağı Sülmenli, Bahçelievler, Gökağaç, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Kömürlük, Güngören ve Kuruttaş mahalle sakinlerinin yakın ilgisi ve samimi karşılamaları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızıldaş, “Tüm hemşehrilerime gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler ne zaman sizlere konuk olduysak, bizleri dostça, canı gönülden karşılıyorsunuz. Bizim yanımızda ne güzel durduğunuzu, her zaman olduğu gibi yine bizimle birlikte yol yürüdüğünüzü gösterdiniz. Bu durum ciddi anlamda bize güç verdi. Güleryüzlü ve samimi karşılamanız beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Her bir mahallemizin, her bir hemşehrimin benim gönlümde ayrı ve önemli yeri var” şeklinde konuştu.

“ARGUVAN’IMIZI NERDEN NEREYE GETİRDİĞİMİZİ HERKES ÇOK İYİ BİLİYOR”

Sadece Arguvan’ın merkez mahallelerine değil, Arguvan’ın tüm mahallelerine belediyecilik hizmetlerini götürdüklerini ve birçok mahallede, mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Kızıldaş, “Mahallelerimizde muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, işbirliği içinde eksiklerimizi tamamlıyoruz. Bugüne kadar el ele, kola kola yol yürüdük, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Mahallelerimizde çalışmalarımızın yanı sıra Arguvan’ımızda da çok güzel projeler yaptık. Arguvan’ımızı nerden nereye getirdiğimizi herkes çok iyi biliyor. İlçemizde ortak kullanım alanlarına yapılan hizmetlerin yanı sıra, vatandaşlarımızın yasal çerçevedeki kişisel birçok talebine de çok hızlı ve olumlu yanıtlar verdik” dedi.

“BİR DÖNEM İÇİN DAHA DESTEK İSTİYORUZ”

Arguvan Belediyesi’ni 10 yıl önce devraldıklarında belediyenin hizmet üretme gücünün yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken Kızıldaş, “10 yıl içinde yeni bir Arguvan kurduk. Arguvan ilçe merkezi modern bir şehir kimliği kazandı. Hem merkez mahallelere hem de kırsal mahallelere hemşehrilerimizin memnuniyet seviyesini üst düzeye çıkaran şehircilik, belediyecilik hizmetleri sunduk. Şimdi, Arguvan’ı daha ileriye taşıyacak yeni projelerimizi hayata geçirmemiz için 5 yıl için daha sizden destek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DOĞRU KİŞİNİN YANINDA OLACAĞINIZA İNANIYORUM”

Bir dönem daha Arguvan’a hizmet edebilme yetkisini almalarının Arguvan’ın geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Kızıldaş, “Bunun için 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde doğru kişinin yanında olacağınıza inanıyorum. Büyüklerimiz bize eğrinin değil, doğrunun yanında olmamız gerektiğini öğrettiler. Arguvan’ımıza yaptığımız hizmetlerin yok olmasını istemiyoruz. Eğer Arguvan bir kez daha talan edilirse, ilçemiz kalkınmasını sürdüremez ve burayı kimse toparlayamaz. Arguvan’a yaptığımız hizmetlerin 31 Mart seçimlerinde sizler tarafından sandıkta da takdir edileceğine olan inancımı belirtmek istiyorum ve sizlere minnet duygularımı iletiyorum. Bizim derdimiz koltuk, makam ve mevki değil. Derdimiz memleketimiz Arguvan’ı refah içinde, yaşam kalitesi yüksek, modern şehircilik hizmetlerini kesintisiz biçimde alan ve genel olarak insanımızın hayatından memnun olduğu bir ilçe olarak daha ileriye, daha güzel günlere taşımaktır. Bakınız, Arguvan’ımıza bir ilçe görünümü kazandırdık. İlçemiz artık cazip ilçelerden bir tanesi oldu ve topraklarımız değerlendi. Daha önce göç verdiğimiz nüfusumuzdan geri dönüşler olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“ÇALIP ÇIRPMADIĞIMIZ İÇİN KAYNAK SORUNU YAŞAMADIK”

Arguvan’a yapılan tüm hizmetlerin borçlanmadan, kendi öz kaynakları ile yaptığını da anlatan Başkan Mehmet Kızıldaş, “İlçemize yaptığımız tüm çalışmaları ve yatırımları borç almadan, hiçbir yere faiz ödemeden belediyemizin bütçesi ile yaptık. Üstelik Malatya’da borçsuz tek belediyeyiz. Bizler hem işçi maaşlarımızı ödüyoruz, hem de proje ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunu da çalıp çırpmadığımız için yapabiliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı