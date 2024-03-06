Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Miting programı için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi göstererek sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat’ta başlayan miting programlarına bugün Malatya’da devam ediyor. 14.15 sıralarında kente gelen Erdoğan, Malatya Erhaç Havaalanı'nda kent protokolü tarafından karşılandı. Havaalanındaki karşılamanın ardından miting programın düzenleneceği alana doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, güzergahta bekleyen çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.