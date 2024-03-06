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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

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Miting programı için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi göstererek sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
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Miting programı için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi göstererek sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat’ta başlayan miting programlarına bugün Malatya’da devam ediyor. 14.15 sıralarında kente gelen Erdoğan, Malatya Erhaç Havaalanı'nda kent protokolü tarafından karşılandı. Havaalanındaki karşılamanın ardından miting programın düzenleneceği alana doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, güzergahta bekleyen çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Mar 2024 - 15:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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