Son Dakika! Özhaseki’den Yeşilyurt ve Battalgazi açıklaması geldi

Miting konuşmasının açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehir Merkezimizde 8-9 şiddetine dayanacak iş yerlerinin yapımına devam ediyoruz. Siz ‘Allah sizden razı olsun’, ‘Hakkımız helaldir’ diyene kadar burada kalmaya, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Miting açılışını gerçekleştiren Özhaseki, Herkesin hakkını teslim edeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Hasar alan her yerde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
“‘EVET HELAL OLSUN’ DENİLENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki mitingin açılış konuşmasını şu şekilde konuşarak gerçekleştirdi:
“6 Şubat’ta bir felaket yaşadık. Bu felaket karşımıza çıkan en büyük felaketti. 18 il 14 milyon vatandaşımız zarar gördü. 680 bin konut, 170 bin civarında iş yeri etkilendi. 100 Milyar doların üzerinde maddi hasar meydana geldi. Manevi hasarı ölçecek alet daha çıkmadı. Hepimizin içi kan ağlıyor. Bazen ziyaret ettiğimiz vatandaşlar ile konuşuyoruz. ‘Eşimi kaybettim, 3 evladımı kaybettim’ diyerek ağlıyor. Hepimiz ağlıyoruz. En azından bu hasara karşı devletimiz ayaktaydı. Saat 04.17’den itibaren Cumhurbaşkanımız telefonun başındaydı. Tüm valileri arayarak olayı takip etti. Burada aylarca çalıştık. Kalıcı konutların yapımı ilk günden beri başladı. Bulabildiğimiz her yerde inşaatlara başlandı. Bir de deprem turistleri vardı. Bu bölgelere özel jetlerle gelip, televizyoncularla fotoğraf çekilip gidiyorlardı. Biz onlardan değiliz, ilk gün de buradaydık, şimdi de buradayız. Herkesin hakkı ödenene kadar da burada kalmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar 400 bine yakın hak sahibi var. Evlerini de iş yerlerini de yapacağız. Herkesin hakkını teslim edeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Hasar alan her yerde çalışmalarımız devam ediyor. Binden fazla şantiyemiz, 4 bin 333 köyde inşaatlarımız devam ediyor. Malatya’da da 6 bin 100 konutu dağıttık, inşallah önümüzdeki günlerde 500 konut daha dağıtacağız, daha sonra da her ay dağıtmaya devam edeceğiz. Yaptığımız konutları görüyorsunuz. Çarşı merkezde inşaatlarımız hızla devam ediyor. Binlerce fore kazık çakarak inşaalar sürüyor. 8-9 büyüklüğündeki depremlerde bile yıkılmayacak iş yerleri yapıyoruz. İnönü Caddesi’nde Yeşilyurt’ta Battalgazi’de yapımlar devam ediyor. 50 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları bitirip teslim ederiz sonra da ‘Kardeşim bize hakkınız helal midir?’ diye sorarız. ‘Evet, helal olsun’ denilene kadar devam edeceğiz. Biz bu şekilde çalışmaya devam ederken birileri, ‘Nerede yaptığınız evler? Kimlere veriyorsunuz?’ diyorlar. Eminim böyle söylüyorlar. Gelin buraları bir gezin. Deprem üzerinden siyaset yapmayın, acısı olan insanlar üzerinden siyaset yapmayın.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.