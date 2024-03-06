06 Mar 2024 - 15:18 - Gündem

Son Dakika! Özhaseki’den Yeşilyurt ve Battalgazi açıklaması geldi

Miting konuşmasının açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehir Merkezimizde 8-9 şiddetine dayanacak iş yerlerinin yapımına devam ediyoruz. Siz ‘Allah sizden razı olsun’, ‘Hakkımız helaldir’ diyene kadar burada kalmaya, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.