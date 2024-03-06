Hekimhan ilçesindeki esnaf ve mahalle ziyaretlerini yoğun şekilde sürdüren MHP’li Hekimhan Belediye Başkan adayı Tabaroğulları, İstanbul’da Pendik Malatyalılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi. İstanbul’da yaşayan hemşerileri ile bir araya gelen Cumhur İttifakının MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, “Yaşanabilir Hekimhan’ı herkes arzuluyor” dedi.

Cumhur ittifakının adayı MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, İstanbul’da yaptığı toplantılarda Hekimhanlı hemşehrileri ile sohbet etti ve 31 Mart sonrası hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini anlattı.

“YAŞANABİLİR HEKİMHAN’I HERKES ARZULUYOR”

Pendik Malatyalılar Dernek Başkanı İsmet Kaya ile görüş alış verişinde bulunan Tabaroğulları, “31 Mart Yerel Seçimlerini gurbetteki hemşehrilerimiz de yakından takip ediyor. Hekimhanlılar, ilçelerinin geri kalmasından ve gelişememesinden yana sitemli. Hekimhan’ın hak ettiği gelişmişlik düzeyine yükselmesini istiyorlar. Onlarla projelerimizi paylaştık. Görüyoruz ki Hekimhanlılar değişimi arzuluyor. Biz inanıyoruz ki Hekimhan tercihini yapacak ve Hekimhan 31 Mart sonrası hızlı adımlarla yeni bir yaşama doğru ilerleyecek. Yaşanabilir Hekimhan’ı herkes arzuluyor“ şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı