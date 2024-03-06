Karaman ve Aksaray yarın dikkat

Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Karaman’da ve Aksaray’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Karaman’da ve Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

MEDAŞ Karaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar Köyü, Aşağıçağlar Köyü, Güney Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Güney Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Harmanbağı Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Harmanbağı Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ Aksaray’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Ağaçören ilçesine bağlı Camili Köyü bölgesine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya Köyü bölgesine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Camili Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenikent Beldesi, Gazi Mahallesi bölgelerine,

Yarın 11.00-12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacılar Harmanı Mahallesi, Tacin Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.