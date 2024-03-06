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Karaman ve Aksaray yarın dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Karaman’da ve Aksaray’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Karaman’da ve Aksaray’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Karaman ve Aksaray yarın dikkat mask
Karaman ve Aksaray yarın dikkat
Karaman ve Aksaray yarın dikkat
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Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Karaman’da ve Aksaray’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Karaman’da ve Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Karaman ve Aksaray yarın dikkat

MEDAŞ Karaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar Köyü, Aşağıçağlar Köyü, Güney Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Güney Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Harmanbağı Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Harmanbağı Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Karaman ve Aksaray yarın dikkat

MEDAŞ Aksaray’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Ağaçören ilçesine bağlı Camili Köyü bölgesine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya Köyü bölgesine,

Karaman ve Aksaray yarın dikkat

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Camili Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenikent Beldesi, Gazi Mahallesi bölgelerine,

Karaman ve Aksaray yarın dikkat

Yarın 11.00-12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacılar Harmanı Mahallesi, Tacin Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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06 Mar 2024 - 15:08 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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