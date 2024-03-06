Babacan’dan İbrahim Gezer’e destek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya’da DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin ortak adayı olarak 31 Mart’taki yerel seçimlerde Bağımsız olarak girecek olan Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer’in seçim ofisini ziyaret etti. Gezer seçimi kazanmaları halinde tarafsız bir belediyecilik örneği sergileyeceklerini söyledi.

“BÜYÜK BİR BELİRSİZLİĞİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Malatya'nın kadim bir şehir olduğunu belirterek,

“Malatya kültürü ile insanı ile toprağı ile bereketi, ticareti, sanayisi ile ülkemizin gözbebeği bir ilimiz” dedi. Malatya’da sıkıntıların ne kadar büyük olduğunu bildiklerini belirten Babacan, “Depremden sonra her geldiğimizde üzülerek görüyorum ki aradan 13 ay geçmesine rağmen depremin yaralarının halen sarılmadığını, verilen sözlerin tutulmadığını ve büyük bir belirsizliğin devam ettiğini görüyoruz. Gerçekten yazık oluyor bu ülkeye. Ülke kötü yönetim ile büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Deprem felaketinin vurduğu illerdeki sıkıntıları biliyorsunuz. Ama tüm ülkeyi büyük bir ekonomik deprem vurmuştur. Vatandaşın feryadı yerinde kalıyor, yukarıdakilere ulaşmıyor”

şeklinde konuştu.

“ÜLKE MAALESEF BU HALE DÜŞTÜ”

Genel Başkan Babacan, enflasyonun yıllardır gerçeğinden çok daha düşük açıklandığını da savunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yıllardır gerçek enflasyonun üzerinin örtülüyor olması ve emeklilerimizin maaşlarının TÜİK’in açıkladığı makyajlı enflasyon kadar artırılması emeklilerimizin refah kaybının en önemli sebebidir. 2018-2019’dan bu yana TÜİK gerçek enflasyonu açıklamıyor. Uydurma, düşük bir rakam açıklıyor. Hâlbuki gerçek hayat pahalı, gerçek enflasyon çok yüksek; gerçek enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı enflasyon arasındaki fark kadar da emeklilerimizin refahı her sene düşüyor. Emeklilerimiz hiç bu kadar perişan olmamıştı, bu kadar derin bir yoksulluk yaşamamıştı. Emekli kirada yaşıyorsa geçinmesi mümkün değil, en temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz. Ülke maalesef bu hale düştü. Şu anda anahtar teslim aşamasına getirildiği söylenen ancak teslim edilmeyen konut sayısı dahi 6 bin civarında. Sayın Erdoğan Türkiye genelinde her yerde söz verdi, Malatya’ya da söz verdi. 100 bin konut sözü verdi de 60-70 binde kalır anlarız ama 100 bin konut sözü verip de daha 6 bin konutu dahi teslim edememek gerçekten bu ülkeye yakışmıyor”

“BİZİM ASIL KAYNAĞIMIZ TASARRUF”

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aba altından sopa göstermediğini sopayı açık açık salladığını da belirterek

“Hatay’a gidiyor, ‘Bizim belediye başkanımız kazanmazsa Hatay’da bir iş olmaz’ diyor. Ordu’ya gidiyor, kendi belediye başkanının olduğu yerde ‘Doğal gaz gelmez’ diyor. Bugüne kadar getirmedin de bugün mü aklına geldi? Belediyelerin bütçeden aldıkları gelir var, merkezi hükümet buna bir şey yapamaz. Ne kadar tehdit savururlarsa savursunlar bu belediyelerin kanuni hakkıdır. Gelirlerini alacaklar. Belediyeler kendi öz gelirlerini oluşturmada geniş bir alana sahipler. Bizim asıl kaynağımız; tasarruf ve kaynakları yerinde kullanmak”

diye konuştu.

“GEZER’İ DESTEKLEME KARARI ALDIK”

Malatya’da yerel seçimlerde farklı ve güzel bir iş birliğine gittiklerini de belirten Babacan,

“Büyükşehir Belediyesi için Sayın İbrahim Gezer’i destekleme kararı aldık. Kendisi seçildikten sonra gerçekten tarafsız çalışmaya devam edecektir. Kendisine başarılar diliyorum. Malatya’ya gerçekten önemli projeler ve yatırımlar kazandıracağına inanıyoruz”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN