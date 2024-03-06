CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ay sonra Malatya’da

6 Şubat depremlerinden sonra 5. Kez Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 23 Mayıs 2023’te Malatya’ya gelmişti. Mayıs 2023’te yapılan mitinge 50 bin kişi katıldığı açıklanırken, bugün yapılan mitinge kaç kişinin geldiği ise merak konusu oldu. Gözler resmi makamların vereceği açıklamalara çevrildi.

10 ay önce Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacağız, her alanda hayalleriyle buluşturmanın peşinde koşacağız” şeklinde ifadelerini kullanmıştı.