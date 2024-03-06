CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ay sonra Malatya’da

6 Şubat depremlerinden sonra 5. Kez Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 23 Mayıs 2023’te Malatya’ya gelmişti. Mayıs 2023’te yapılan mitinge 50 bin kişi katıldığı açıklanırken, bugün yapılan mitinge kaç kişinin geldiği ise merak konusu oldu. Gözler resmi makamların vereceği açıklamalara çevrildi.
10 ay önce Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacağız, her alanda hayalleriyle buluşturmanın peşinde koşacağız” şeklinde ifadelerini kullanmıştı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.