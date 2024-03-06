Fiyat yükseliyor; alıcı düşüyor Sakatata rağbet azalıyor

Et fiyatlarındaki ardı arkası kesilmeyen fiyat artışı sakatatlara da yansıyor. Talebin çok olmasına rağmen fiyat artışı nedeni ile insanlar sakatat almaya yanaşmadığını belirten esnaflar fiyatların ilerleyen günlerde daha da artacağını kaydettiler.

Özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde vatandaşlar tarafından oldukça talep gören sakatat fiyatları günden güne yükselmeye devam. Et fiyatlarındaki artış sakatat fiyatlarına da yansıyor. Hal böyle olunca satışlar gündün güne azalıyor.

“ŞU AN BİR DÜŞÜŞ VAR”

Sakatat satışlarının düşük olduğunu söyleyen Enes Karadağ isimli esnaf,

“Şu an satışlarımız biraz düşük, depremde çarşı merkezindeki yerimiz yıkılınca yeni kasap pazarında hizmet vermeye başladık, şu anda pek bir rağbet yoktur, sakatata yaklaşık 10 yıldır büyük bir rağbet vardı ama şu an bir düşüş var. Eskiden insanlar sakatatı çok bilmiyorlardı. Şu anda hem teknoloji sayesinde hem gezme, görme sayesinde insanlar sakatatı tanıdı. Etin kilosu şu anda 450 lira, ciğerin kilosu 350 lira. Fiyatlar bu şekilde. Sakatat genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yöresel lezzeti bumbar, şırdan olsun bunlar yöreseldi ama şu anda Karadeniz bölgesindeki insanlarda artık şırdan yiyebiliyor”

şeklinde konuştu.

“ET FİYATLARI DA HER GEÇEN GÜN ZAMLANIYOR”

Sakatata talebin az olduğunu ifade eden Emre Demir isimli esnaf ise,

“Sakatata talep az. Bunun nedeni de fiyatların yüksek olması. Et fiyatları da her geçen gün zamlanıyor. Et fiyatlarındaki bu artış tabi ki sakatat fiyatlarına etki ediyor zaten artık öyle çok fazla sakatat satışı yapanda kalmadı depremden sonra satışlar bayağı bir düşüş gösterdi. Eskiden hemen hemen çoğu kasapta sakatat bulunurda ancak şimdi sadece sayılı yerlerde bulunabiliyor”

ifadelerine yer verdi.

Güncel sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Doğan Küçük isimli esnaf, “İşkembe 100 TL, ciğer 350 TL, Dana böbrek 100 TL, pöç 220 TL, dana dalak 40 TL, bumbar 80 TL, yanak 300 TL, kuzu ayak 20 TL, dana ayak 90 TL, dil 300 TL, dana yürek 140 TL” dedi.