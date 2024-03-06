Hal Yasasında düzenleme çağrısı “Yoksa baltayı ayağımıza vururuz”

Kayısının raf fiyatının hem üreticileri hem de tüketicileri ciddi bir şekilde mağdur ettiğine dikkat çeken MTSO Başkanı Ramazan Özcan, yetkililerin acilen Hal Yasası veya marketlerle ilgili yapılan düzenlemeyi gözden geçirmelerini istedi. Ham madde fiyatlarıyla, market fiyatları arasında gerçekten çok ciddi bir uçurum olduğunu söyleyen Özcan, “Tarladaki fiyatlarla, raftaki fiyatlar arasındaki uçurum aslında herkese zarar veriyor. Yasal düzenlemelerle bunun önüne geçmek zorundayız. Aksi halde hem üretimi, hem de tüketimi baltalarız” dedi.

Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malaya kayısısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kayısıdaki ihracat başta olmak üzere, elde edilen gelir ve ileriki yıllarda kayısıyla ilgili yaşanacak problemlere kadar çok önemli açıklamalar yapan Özcan, BUSABAH Medya’ya konuştu.

Aralık ayı itibariyle 2023 yılı ihracat rakamlarını geride bıraktıklarını belirten Özcan, 6 Şubat’ta Türkiye’de çok büyük bir doğal afetle karşı karşıya kalındığını ve özellikle Malatya’nın bu depremlerden en ağır hasar alan 4 ilden birisi olduğunu hatırlattı.

“ELDE EDİLEN GELİRDE ÖNEMLİ MİKTARDA ARTIŞ VAR”

“Depremlere rağmen kuru kayısıda ihracatımıza insan iş gücü kaybına rağmen kısmen kapasite düşürerek de devam ettik” diyen Özcan,

“2023 yılını 70 bin ton ihracatla kapatmış olduk. Buradan kısmen 2022 yılına göre ihracattaki miktar kaybımızın temel sebebi şehrin depremden sonra ciddi anlamda bir göç vermesiydi. Bu da işletmelerimizde ve fabrikalarımızda ciddi anlamda bir personel ihtiyacı oldu ve bu insan iş gücünü yakalayamadık. Ama buna rağmen 2023 yılının son verilerine baktığımızda toplamda 70 bin 869 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da 2023 yılı ihracatına göre kısmi bir artışla toplam 408 milyon 74 bin dolar gelir elde ettik. 2022 yılını geliri 402 milyonla kapatmıştık. Kapasite sorununu aşmaya çalışırken, insan iş gücü açığını da kapatmak için mücadele ediyoruz. Ama hala deprem bölgelerinde verdiğimiz göçten kaynaklandığını tahmin ettiğimiz, özellikle fabrika ve işletmelerimizde personel ihtiyacımız maalesef hala ciddi anlamda problem. Fakat bir an önce yerel aktörler ve hükümetin temsilcileriyle birlikte şehrin imarının ve inşasının yapılması gerekiyor ki, verdiğimiz göçü yeniden alabilelim. Malatyalılar, Malatya’da sürdürülebilir hayatın devam ettiğini görebilsin. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman ihracatta miktar anlamında gerileme yaşansa da gelir anlamında her yıl önemli miktarda artış söz konusu. 2024 yılının ocak ve şubat aylarına baktığımızda ise 2023 yılının ocak ve şubat ayına göre hem ihracat miktarında hem de elde edilen gelirde önemli miktarda artış var. 2024 yılının ocak ve şubat ayında 13 bin 19 ton ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber de 76 milyon doların üzerinde de bir gelir elde ettik. 2023 yılının ocak ve şubat ayına baktığımızda da 12 bin ton ihracatla 63 milyon dolar gelir elde etmiştik. Totalde baktığımızda da 2024 yılının ilk 2 ayında 13 milyon dolar daha fazla ihracat geliri elde etmiş olduk”

şeklinde konuştu.

“TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİYOR”

Malatya’da iklim değişikliğinden dolayı son yıllarda kayısıda önemli ölçüde rekolte kaybı yaşandığına dikkat çeken Özcan,

“Artık yeni sezona doğru girmeye başladık. Mart ayı özellikle artık çiçek açma dönemi başlıyor. Bununla beraber meyve bağlama dönemi yaşayacağız. Ama çok zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle dünyadaki iklim değişikliğiyle beraber Türkiye ve Malatya'da da ciddi anlamda bir iklim değişikliği yaşıyoruz. Bu iklim değişikliğiyle beraber de her son 4 yıla baktığımız zaman önemli miktarda bir rekolte kaybı yaşıyoruz. Daha önce sadece ilkbahar erken donları bizi zor durumda bırakırken, ama artık son 4 yıla baktığımız zaman ilkbahar erken yağmurları daha bizi daha çok zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla bu problemleri aşmak için de mutlaka yerel aktörlerin Yeşil Mutabakatta, özellikle dünyadaki ve Türkiye'deki bu iklim değişikliğinin hasarını en aza indirecek tedbirlerin alınması gerekiyor. Mart ayında çok fazla sağanak yağmurla, zirai donla karşılaşmamayı ve bu yıl yüksek miktarda bir rekolteyle inşallah bütün dünyaya yine Malatya kayısısını ulaştırmayı umut ediyoruz”

ifadelerini kullandı.

“AMERİKA ÖNEMLİ BİR ALICI”

Başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerine yapılan ihracatı ve elde edilen gelirleri açıklayan Özcan,

“Her yıl ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ve miktarlarda değişiklik yaşayabiliyoruz. Ama son 10 yılın ortalamalarında en önemli alıcımız hala Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatımız devam ediyor. 1 Ağustos 2023 ile 29 Şubat 2024 yılları arasında toplamda 7 bin 200 ton Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat gerçekleştirdik. Ve bununla beraber de 48 milyon 113 bin dolar da gelir elde ettik. Amerika en önemli alıcı olma vasfını hala ciddi anlamda devam ettiriyor. Tabii bununla beraber özellikle Avrupa ülkeleri bizim için çok önemli. 2’nci önemli alıcılarımızın başında da Fransa geliyor. Fransa'ya bu 7 aylık süre içerisinde 3 bin 845 ton kuru kayısı ihracatı yaptık ve bununla beraber de 24 milyon 765 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Fransa'dan sonra da Almanya bizim en önemli alıcımız. 3 bin 180 ton kuru kayısı ihracatı yaptık ve 22 milyon 139 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Tabii arada sürpriz ülkelerde mutlaka görüyoruz. Özellikle Kazakistan bu yıl ilk 7 ay içerisinde Malatya’dan bin 441 ton kuru kayısı alımı gerçekleştirdik ve bununla beraber de 4 milyon 863 bin dolar da gelir elde ettik”

söylemine yer verdi.

“CİDDİ ANLAMDA BİR MAĞDURİYET YAŞIYOR”

Kayısının ürün fiyatıyla raf fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çeken ve bu nedenle yaşanan mağduriyeti dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

“Türkiye'de son yıllarda bunu sadece Malatya kayısısında yaşamıyoruz, bütün tarım ürünlerinde yaşıyoruz. Özellikle üreticinin tarlada hasadını gerçekleştirdikten sonra ürün fiyatlarının raf fiyatlarıyla arasında korkunç bir uçurum olduğunu görüyoruz. Ve merkezi hükümetin de bu konuda bir yasal düzenleme yapacağına dair zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ticaret Bakanı'nın da dikkate alınması gereken hususları dile getirdiğini görüyoruz ama henüz bugüne kadar bu konu bir netlik kazanmadı. Dolayısıyla burada hem üretici hem de tüketici ciddi anlamda bir mağduriyet yaşıyor. Üretici ürünün elde etmesi gereken ekonomik gelirden kısmen daha az payını alıyor, tüketici de ürünü tüketmek için ekonomik olarak bütçesinden ayırdığı paya baktığı zaman da raf fiyatları çok yüksek olunca da bu sefer o ürünü tüketmekten mahrum kalıyor. Dolayısıyla burada yetkililerin acilen Hal Yasası diye adlandırılan veyahut marketlerle ilgili düzenlenen yasada mutlaka bunu gözden geçirip bir düzenleme yapması gerekiyor. Aksi takdirde üretici ürünü üretip yeteri kadar ekonomik gelir elde etmediği zaman zor durumda kalacak, tüketici de bu ürünü tüketmek istediği halde gerek sağlığı açısından gerekse ihtiyaç duyduğu günlük kuru meyve veya diğer ürünlerle ilgili ürünü alabilmekte zorlandığı zaman da ciddi anlamda tüketim düşecek. Yani aslında biz baltayı kendi ayağımıza vuruyoruz. Yani tarladaki fiyatlarla, raftaki fiyatlar arasındaki uçurum aslında herkese zarar veriyor. Yasal düzenlemelerle bunun önüne geçmek zorundayız. Aksi halde hem üretimi, hem de tüketimi baltalarız. Şu anda kayısıda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ham madde fiyatlarıyla, market fiyatları arasında gerçekten çok ciddi bir uçurum söz konusu. Bu market giderleriyle tarif edilebilecek bir şey değil. İşletme giderlerinin çok yüksek olduğundan şikâyet edenler için mutlaka bu işletme giderleri ve masraflarla ham madde fiyatları arasındaki uçurumu mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. Ticaret Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili bir düzenleme yapması artık şart olmaktan geçti, acilen buna bir çözüm bulmak gerekiyor.”

“BUNU DÜNYA KABUL ETMİŞ”

Malatya kayısısını bekleyen Orta Asya tehlikesini bir kez daha göz önüne seren Özcan,

“Elde ettiğimiz tarım ürününün çok yüksek fiyatlara satılmasını hepimiz arzu ediyoruz. Çünkü üretici bu ürünü daha yüksek ekonomik kazanç elde edebilmek için üretimini gerçekleştiriyor. Ama şunu da bilmek gerekiyor ki bir bu kuru meyve ve dolayısıyla özellikle artık Orta Asya dediğimiz bölgede de çok yüksek miktarlarda rekolte geliyor. Yani Fergana Vadisi dediğimiz bölgede yani Özbekistan, Kırgızistan, kısmen artık çok az da olsa Afganistan, İran, Tacikistan gibi ülkelerde kuru kayısı üretimi gerçekleştiriliyor. Muhakkak şunu biliyoruz ki ürün kalitesi açısından Malatya kayısı ve Orta Asya kayısı asla ve kata değerlendirilemez. Biz Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesiyle bu ürünü taçlandırmışız. Bunu dünya kabul etmiş. Bizim kabul etmemizin çok bir ehemmiyeti yok. Ama bütün dünya Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi dünyadaki en kaliteli ve en lezzetli kuru kayısının Malatya'da üretildiğini kanıtladık, belgeledik. Ancak tarım ürünlerinde mutlaka arz talep ve özellikle rekabet fiyatları pazarlarda çok önemli faktörler. Dolayısıyla biz son zamanlarda özellikle Özbekistan krizini her fırsatta dile getiriyoruz”

açıklamasında bulundu.

“ÖNEMLİ MİKTARDA BİR KURU KAYISI ÜRETİMİ YAPILIYOR”

Bir Orta Asya gerçeği olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Özcan,

“Bunu dile getirmemizdeki amaç şu, artık Malatya kayısı rakipsiz değil. Bunu bilmek zorundayız. Bu gerçekle de yüzleşmek zorundayız. Yani kısmen bu yıl yurt dışından sanki Orta Asya'dan ürün ithal edilip Malatya'da, Türkiye'de satıldığını ifade edenler, doğru bilgi vermediler. Evet, dünyada bir Orta Asya gerçeği var. Burada önemli miktarda bir kuru kayısı üretimi yapılıyor. Ama bizim kayısı fiyatlarımızla Orta Asya'daki üretilen kayısı fiyatları arasında yüzde 100’e yakın bir fark söz konusu. Yani biz ortalama 6-7 dolar bandında sattığımız ürün, o bölgelerde 2-3 dolar bandında. Dolayısıyla bu da rekabette elimizi zayıflatıyor. Ve bununla beraber de kısmen üçüncü dünya ülkeleri, kişi başına milli geliri düşük olan ülkelerde pazar kaybı yaşıyoruz. Yani biz bunları mutlaka masaya yatırıp, değerlendirmek zorundayız. Yani içeride özellikle kurun baskı altında kalması, dolar kurunun geride seyretmesi, içeride de enflasyonla Türk parasında ciddi bir değer kaybının yaşanması bizi çok daha zor durumda bıraktı. Ama Türkiye’de ekonomik dengeler yeniden oturur, ekonomide önemli bir iyileşme olur, kurdaki bugün yaşadığımız sıkıntılar eğer normale dönerse bu sıkıntıyı da büyük ihtimalle atlatacağız. Ama şunu bilmek zorundayız: Artık Malatya kayısısı kalite ve besin değerleri açısından hala rakipsiz, ama fiyat ve ürün açısından baktığınızda artık Orta Asya diye bir gerçek var. Ve biz artık buna göre hareket etmek zorundayız”

ifadelerini kullandı.