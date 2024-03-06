Yıldırım: Şu anda AK Parti’nin hedefinde Yeniden Refah Partisi var

Bilal Yıldırım ,

“AK Parti Malatya’da kendisine kesinlikle CHP’yi muhalefet olarak görmüyor. Şu anda AK Parti’nin hedefinde Battalgazi’de, Yeşilyurt’ta, Akçadağ’da Yazıhan’da, Hekimhan’a, Darende’de, Pütürge’de, Kale’de, Kuluncak’ta, Doğanyol’da, Yazıhan’da Yeniden Refah Partisi var. AK Partili yöneticiler Malatya’da Yeniden Refah Partisi’nden korkuyor. Vatandaşa şunu söylüyorlar, ‘Yeniden Refah Partisi’ne oy verirseniz CHP gelir’ diyorlar. Malatya’da insanları böyle aldatmaya çalışıyorlar”

şeklinde konuştu.

“BİZ DE MALATYA’DA AYNI ŞEKİLDE HAREKET EDİYORUZ”

Katıldığı ziyaretlerde konuşma gerçekleştiren Bilal Yıldırım,

“Biz Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakının içindeydik. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan, AK Parti’nin doğrularını destekliyor, ama yanlışlarını da eleştiriyor. Biz de Malatya’da aynı şekilde hareket ediyoruz. Genel Başkanımız, 2024 bütçesinde faiz var diye, bütçe açığı var diye Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan ret oyu kullandı. Bizdeki muhalefet yanlışa yanlış doğruya doğru demektir. Bu konuda kim ne derse desin. İktidarın yanlışları var, ama karşıda olan muhalefetin, CHP’nin de yanlışları var. CHP şu anda bizim çok istemediğimiz bazı konulara yelteniyor. Şu anda iktidarın ve muhalefetin tek bir alternatifi var, oda Yeniden Refah Partisi’dir”

dedi.

Akçadağ ilçesinde Ali Kazgan’a daha güçlü bir desteğin çıkacağına inandığını belirten Bilal Yıldırım, “Yeniden Refah Partisi bu yerel seçimlerde çok daha güçlü çıkacaktır. Çünkü genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ı 2028’de Cumhurbaşkanı yapacağız. Genel başkanımızın elinin güçlü olması için yerelde güçlü olmamız gerekiyor” ifadelerini kaydetti.

“BU ŞEHRİN ENKAZINI BİLE RANTA ÇEVİRMENİN DERDİNE DÜŞTÜLER”

“Malatyalılar bu saatten sonra rant siyasetine oy vermeyecek” diyen Bilal Yıldırım şunları söyledi:

“AK Parti Malatya’da kendisine kesinlikle CHP’yi muhalefet olarak görmüyor. Şu anda AK Parti’nin hedefinde Battalgazi’de, Yeşilyurt’ta, Akçadağ’da Yazıhan’da, Hekimhan’a, Darende’de, Pütürge’de, Kale’de, Kuluncak’ta, Doğanyol’da, Yazıhan’da Yeniden Refah Partisi var. AK Partili yöneticiler Malatya’da Yeniden Refah Partisi’nden korkuyor. Vatandaşa şunu söylüyorlar, ‘Yeniden Refah Partisi’ne oy verirseniz CHP gelir’ diyorlar. Malatya’da insanları böyle aldatmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Yeniden Refah Partisi’ni engelleyemeyecekler. Malatya’yı 20 yılda enkaza çevirdiler, Malatyalı gözyaşı dökerken, onlar bu şehrin enkazını bile ranta çevirmenin derdine düştüler. Malatya’da halen rezerv alanları resmi olarak açıklayamıyorlar. Çünkü kendi bina ve mülklerini gecekondu gibi korumaya almışlar. Vatandaşın sağlam binası yıktırıyorlar, ama kendi çürük binalarını rantları kaybolmasın diye korumaya alıyorlar, rezerv alanın dışına çıkartıyorlar. Bu durumu tüm Malatyalılar görüyor ve biliyor. Malatyalılar bu saatten sonra rant siyasetine oy vermeyecek. Malatya’da depremin yaralarını saramadılar, depremin yarasını her gün kanatıyorlar.”

Kaynak: BÜLTEN