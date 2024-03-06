Karakaya Barajı’nda korku dolu anlar!

Baskil-Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.
Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle Karakaya Baraj Gölü ortasındaki bekleyen feribotta fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.
Feribotun baraj gölü üzerinde beklemesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.