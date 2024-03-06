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Karakaya Barajı’nda korku dolu anlar!

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Baskil-Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.

Karakaya Barajı’nda korku dolu anlar! mask
Karakaya Barajı’nda korku dolu anlar!
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Baskil-Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.

Karakaya Barajı’nda korku dolu anlar!

Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle Karakaya Baraj Gölü ortasındaki bekleyen feribotta fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Feribotun baraj gölü üzerinde beklemesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Karakaya Barajı’nda korku dolu anlar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Mar 2024 - 13:29 Malatya- Gündem

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