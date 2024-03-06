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Malatya’da kedi kurtarma operasyonu

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Malatya’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün idari binasının çatısında sıkışan kediyi personel kurtardı.

Malatya’da kedi kurtarma operasyonu mask
Malatya’da kedi kurtarma operasyonu
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Malatya’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün idari binasının çatısında sıkışan kediyi personel kurtardı.

Malatya’da kedi kurtarma operasyonu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İdari binanın üst katlarında sürekli kedi sesi gelmesi üzerine çatı katına çıkan teknik ve idari personel burada cins bir kedinin sıkıştığını fark ettiler. Çatı arasından inemeyen kediyi personel kurtararak aşağı indirdi. Günlerdir çatıda olduğu değerlendirilen kediye personeller tarafından kedi maması ve süt verilirken kedi daha sonra İl Müdürlüğü kompleksinin bahçesine bırakıldı.

Malatya’da kedi kurtarma operasyonu
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Mar 2024 - 13:25 Malatya- Yaşam

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