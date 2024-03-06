Malatya’da kedi kurtarma operasyonu

Malatya’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün idari binasının çatısında sıkışan kediyi personel kurtardı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İdari binanın üst katlarında sürekli kedi sesi gelmesi üzerine çatı katına çıkan teknik ve idari personel burada cins bir kedinin sıkıştığını fark ettiler. Çatı arasından inemeyen kediyi personel kurtararak aşağı indirdi. Günlerdir çatıda olduğu değerlendirilen kediye personeller tarafından kedi maması ve süt verilirken kedi daha sonra İl Müdürlüğü kompleksinin bahçesine bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.