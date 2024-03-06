Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dakikalar sonra Malatya’da olması bekleniyor.
Saat 12.30'da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında vatandaşla buluşması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programına düşük katılımın olması dikkat çekti.
Deprem öncesi binlerce kişi tarafından dolup taşan meydanda şimdilerde bir sakinlik var.
Havanın soğuk olmasından mı yoksa vatandaşların AK Parti'ye olan tepkisinden mi bilinmez ama diğer mitinglere göre katılımda ciddi oranda gözle görünür bir düşüş görüldü.
23 Mayıs 2023’te Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde 50 bin kişinin olduğu açıklanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.