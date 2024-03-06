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Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dakikalar sonra Malatya’da olması bekleniyor.

Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi mask
Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi
Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dakikalar sonra Malatya’da olması bekleniyor.

Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?

Saat 12.30'da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında vatandaşla buluşması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programına düşük katılımın olması dikkat çekti.

Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?

Deprem öncesi binlerce kişi tarafından dolup taşan meydanda şimdilerde bir sakinlik var.

Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?

Havanın soğuk olmasından mı yoksa vatandaşların AK Parti'ye olan tepkisinden mi bilinmez ama diğer mitinglere göre katılımda ciddi oranda gözle görünür bir düşüş görüldü.

Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?

23 Mayıs 2023’te Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde 50 bin kişinin olduğu açıklanmıştı.

Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?
 
 
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06 Mar 2024 - 12:35 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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