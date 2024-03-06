Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Siirt’te elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Küfre, Ekindüzü, Yukarıekindüzü, Kubik, Gökçekoru, Sökmen, Gölköy, Gökbel, Yukarıayvalıbağ, Söğütönü, Kışlacık, Sarıdam, Güzelbağ, Aşağıayvalıbağ(Ayvalıbağ), Taşdibek, Karasungur, Narsuyu, Düğüncüler, Yeniaydın, Çobanören, Sarıyaprak, Gözlükuyu(Karşıkaya), Karşıkaya (Köy Merkezi), Gökbudak, Palamutlu, Umurlu, Gazi, Bentköy, Keskin, Doğanköy, Karamik, Aşağıbalcılar, Kocaçavuş, Belenoluk, Köprüçay, Kiverik, Tosuntarla, Şakiran, Çatköy, Tuzcular, Yapraktepe, Gölgeli, Kale, Güleçler, Gümüşören, Yukarıbalcılar, Ormandalı, Aydın, Berkevir, Gözlükuyu, Ormancık, Karadayı, Beşan, Ayvalıbağ, Dişlinar bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni (Gökçebağ), Bağlar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Güzelbağ, Düğüncüler, Sarıyaprak, Doğanköy, Karamik, Yapraktepe, Gözlükuyu, Karadayı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Ergüven, Yeni, Aksöğüt, Erdurağı, Sıcaksu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Ilıca, Çeltiksuyu, Sevindik bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Tütenocak, Gümüşkaş, Atabağı, Meşelik, Çay, Şeyhosman, Atatürk, Çukurtaş, Eğridere, Çelikli, Dedebakırı, Aşağı Tütenocak, Ardıçdalı, Sarısalkım bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.