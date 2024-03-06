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Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek mask
Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek
Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Bu açıklamaya göre Siirt’te elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Küfre, Ekindüzü, Yukarıekindüzü, Kubik, Gökçekoru, Sökmen, Gölköy, Gökbel, Yukarıayvalıbağ, Söğütönü, Kışlacık, Sarıdam, Güzelbağ, Aşağıayvalıbağ(Ayvalıbağ), Taşdibek, Karasungur, Narsuyu, Düğüncüler, Yeniaydın, Çobanören, Sarıyaprak, Gözlükuyu(Karşıkaya), Karşıkaya (Köy Merkezi), Gökbudak, Palamutlu, Umurlu, Gazi, Bentköy, Keskin, Doğanköy, Karamik, Aşağıbalcılar, Kocaçavuş, Belenoluk, Köprüçay, Kiverik, Tosuntarla, Şakiran, Çatköy, Tuzcular, Yapraktepe, Gölgeli, Kale, Güleçler, Gümüşören, Yukarıbalcılar, Ormandalı, Aydın, Berkevir, Gözlükuyu, Ormancık, Karadayı, Beşan, Ayvalıbağ, Dişlinar bölgelerine,

Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni (Gökçebağ), Bağlar bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Güzelbağ, Düğüncüler, Sarıyaprak, Doğanköy, Karamik, Yapraktepe, Gözlükuyu, Karadayı bölgelerine,

Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Ergüven, Yeni, Aksöğüt, Erdurağı, Sıcaksu bölgelerine,

Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Ilıca, Çeltiksuyu, Sevindik bölgelerine,

Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Tütenocak, Gümüşkaş, Atabağı, Meşelik, Çay, Şeyhosman, Atatürk, Çukurtaş, Eğridere, Çelikli, Dedebakırı, Aşağı Tütenocak, Ardıçdalı, Sarısalkım bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Siirt dikkat! 4 ilçe etkilenecek

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06 Mar 2024 - 11:22 Siirt- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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