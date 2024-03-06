Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Taşdelen, Ortasu, Dağdibi, Andaç, Ortaköy, Yemişli, Gülyazı, Ortabağ, Aslanlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Şht. Harun Boy, Ofis, Aktepe, Kapılı, Özgen, Ofis, Köprübaşı, Çardaklı, Cumhuriyet(Başverimli), Cumhuriyet(Merkez), Atatürk, Bahçelievler, Yamaç, Çiçekli, Sisli, Başak, Karşıyaka, Nuh, Yeşiltepe, Barbaros, Cudi, Yenişehir, Başak (Köyün Kendisi), Eğrikonak, Cumhuriyet(Çalışkan), Birlikköy, Selçik, Kösreli, Yolağızı, Boğaz, Yeni, Vatan, Atatürk, Fatih bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Aşağı, Yeni(Merkez) bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Caferi Sadık, Yafes bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.