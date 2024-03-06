06 Mar 2024 - 11:20 - Gündem

Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler: