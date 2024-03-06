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Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek

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DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek mask
Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek
Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek
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DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Taşdelen, Ortasu, Dağdibi, Andaç, Ortaköy, Yemişli, Gülyazı, Ortabağ, Aslanlı bölgelerine,

Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Şht. Harun Boy, Ofis, Aktepe, Kapılı, Özgen, Ofis, Köprübaşı, Çardaklı, Cumhuriyet(Başverimli), Cumhuriyet(Merkez), Atatürk, Bahçelievler, Yamaç, Çiçekli, Sisli, Başak, Karşıyaka, Nuh, Yeşiltepe, Barbaros, Cudi, Yenişehir, Başak (Köyün Kendisi), Eğrikonak, Cumhuriyet(Çalışkan), Birlikköy, Selçik, Kösreli, Yolağızı, Boğaz, Yeni, Vatan, Atatürk, Fatih bölgelerine,

Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Aşağı, Yeni(Merkez) bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Caferi Sadık, Yafes bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak’ın Uludere Silopi ve İdil ilçeleri etkilenecek

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06 Mar 2024 - 11:20 Şirnak- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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