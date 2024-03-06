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Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin'de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin'de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat! mask
Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!
Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Gül, Savurkapı, Saraçoğlu, Cumhuriyet, Diyarbakır Kapı, Akıncı, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş, Ensar, Savurkapı, Kayacan, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Ensar, Eskikale, Necmettin, Yenikapı, Ulucami, Latifiye, Eminettin, Şehidiye, Gül, Savurkapı, Medrese, Teker, Saraçoğlu, Cumhuriyet, İstasyon, Diyarbakır Kapı, Kotek, Eryeri, Kayacan, Alımlı, Şar, Çabuk, Karşıyaka, Nur (Akıncı), Akıncı, Yukarıaydınlı, Ortaköy, Karademir, Hüyüklü, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Hatunlu, Kuyulu, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Boztepe, Çatak, Kumlu, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Çukuryurt, Tilkitepe, Buğday, Göllü, Dibektaş, Çayırpınar, Arpatepe, Yukarıhatunlu, Ambar, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Akçaköy, Bağözü, Karabayır, Yoncalı, Kartalkaya, Temelli, Ilısu bölgelerine,

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Böğrek, Issız, Zeytinpınar, Bahçelievler, Ilıca, Kuşçu, Ballı, Bozok, Bayraklı, Koçyiğit, Akçay, Adakent, Ambarlı, Kovalı, Boyaklı, Bayırköy, Çadırlı, Konak, Konuk, Bozbayır, Balova, Ortaca, Adak, Kayacık, Dumanlı, Pınarcık, Bağrıbütün, Büyükayrık bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı İnandı, Sarıca, Dikmen, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş, Cantaşı, Yarımca, Büyükboğaziye, Çıplak, Tarlabaşı, Otluk, Beşik, Küçükboğaziye, Çetinkaya, Körsu, Dikmen, Başak, Yoncalı, Çakır, Çanaklı, Otluk, Konuklu, Alakuş, Yumurcak, Ülker, İkizler, Bektaş, Arıklı, Yumrutaş, Tosunlu, Dikmen, Çanaklı, Otluk, Konuklu, İkizler bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Sağmal, Atalar, Evciler, İkisu, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Budaklı, Bahçelievler, Yunus Emre, Ortaçarşı, Sanayi, Gölcük, Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Güven, Budaklı, Akçakaya, Işıklar, Sanayi, Gölcük bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Değirmencik, Güneli, Günyurdu, Balaban, Hasantepe, Çilesiz, Demirtepe, Beylik, Eskihisar, Duruca, Kayadibi, Kantar, Tepeüstü, Odabaşı, Yerköy, Sınırtepe, Girmeli, Nergizli, Tepealtı, Yolbilen, Çiğdem, İkiztepe, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Uzunköy, Tavuklu, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Işıkdere, Tekkuyu, Pınarcık, Kaynakkaya, Sarıkaya, Kayatepe, Başkavak, Seydin, Kaplan, Serenli, Üçkavak, Başağaç, Üçerli, Sancaklı, Kırbalı, Gölbaşı, Yaylayanı, Bengisu, Bağyaka, Sürgücü, Koşuyolu, Tokluca, Dereiçi, Erkuran, Yenilmez, Harmantepe, Kayacıklar, Armutalan, Akyürek, Ormancık, İçören, Safa bölgelerine,

Mardin’in Artuklu Derik Midyat Nusaybin ve Ömerli dikkat!

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Yeşili ilçesine bağlı Üçkavak, Uzunköy, Kocakuyu, Tavuklu, Dönerdere, Cumhuriyet, Yeni, Şafak, Güzelağaç, Kayaüstü, Kayadere, Taşgedik, Kömürlü, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Kayagöze, Göllü, Yaylatepe, Çimenlik, Tokdere, Topağaç, Beşikkaya, Mutluca, Çalışan, Kayabalı, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy, Işıkdere, İkitepe, Ünsallı, Sivritepe, Tekkuyu, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Pınarcık, Kaynakkaya, Çatalyurt, Duygulu, Sulak, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Düzlük, Yandere, Alıçlı, Sulakdere bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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06 Mar 2024 - 11:17 Mardin- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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