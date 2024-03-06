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Elazığ için uyarı yapıldı

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ için uyarı yapıldı mask
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FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hoşköy Köyü Hoşköy, Sedeftepe Köyü Sedeftepe, Beydoğmuş Köyü Seki Mezra, Güzelyalı Köyü Güzelyalı, Kıraçköy Köyü Kıraç, Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra, Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş, Gülpınar Mahallesi, Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra, Kıraç Mahallesi, Kıraçköy Köyü Kireçli, Akmezra Sahil Önü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şehsuvar Köyü Şehsuvar, Şeyhhacı Köyü Yukarıbağ, Şeyhhacı Köyü Aşağıbağ, İçme Köyü Y.İçme Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Okçular Köyü Abdalan Mezra, Okçular Köyü Meşeli Mezra, Yalıntaş Köyü, Okçular Köyü, Akarbaşı Köyü, Akkuş Köyü, Okçular Köyü Gülhüseyin Mezra, Koçyiğitler Köyü, Çatalyol Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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06 Mar 2024 - 10:38 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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