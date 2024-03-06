Elazığ için uyarı yapıldı

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hoşköy Köyü Hoşköy, Sedeftepe Köyü Sedeftepe, Beydoğmuş Köyü Seki Mezra, Güzelyalı Köyü Güzelyalı, Kıraçköy Köyü Kıraç, Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra, Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş, Gülpınar Mahallesi, Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra, Kıraç Mahallesi, Kıraçköy Köyü Kireçli, Akmezra Sahil Önü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şehsuvar Köyü Şehsuvar, Şeyhhacı Köyü Yukarıbağ, Şeyhhacı Köyü Aşağıbağ, İçme Köyü Y.İçme Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Okçular Köyü Abdalan Mezra, Okçular Köyü Meşeli Mezra, Yalıntaş Köyü, Okçular Köyü, Akarbaşı Köyü, Akkuş Köyü, Okçular Köyü Gülhüseyin Mezra, Koçyiğitler Köyü, Çatalyol Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.