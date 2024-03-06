Diyarbakır yarın bu saatlere dikkat

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kırkkoyun, Alankoz, Karahanköy, Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Dicle, Makam Dağı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Güzelköy, Tepe, Türkmenhacı, Karapınar, Yenice, Bozçalı, Aralık, Sarıköy, Kooperatif, Meydanköy, Öncülü, Çataltarla, Dikmencik, Bölümlü, Ağılköy, Bademli, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Köprüköy, Yukarısalat, Mirzabey, Yeni Köy, Başhan, Gedikbaşı, Pınarbaşı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Aşağışeyhler, Asmalı, Yukarışeyhler bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Aşağı Mollaali, Halkapınar, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Polatuşağı, Seferuşağı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baturköy, Üzümlü, Durabeyli, Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Yayvan, Soylu, Ambar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Karaburçak, Kaldırım, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Kırkkoyun, Ortaören, Sakallı, Yiğityolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Uzunova, Tuzla, Salkımlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gürbeyli, Müminağa, Çarşı, Damar, Yenişehir, Türeli, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Sığınak, Budak, Kıpçak bölgelerine,
Yarın 12.30-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yüksek, Kızlal, Malabadi, Bacak, Yolaç, Selahattin, Yukarıveysi bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Hacıosman, Doğu Çanakçı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine Fabrika, Dokuzçeltik, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı, Dönümlü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.