- Gündem

Malatya’da 6 ilçe 27 mahalle etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da 6 ilçe 27 mahalle etkilenecek mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Selçuklu, Göztepe, Çolaklı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Burçköy, Damlı, Gökçe, Koldere mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bentköy, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Şiro Taraksu, Çığırlı, Örencik, Çolak, Gülenköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan, Bindal, Şahnahan, Özal mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, Malatya elektrik kesintisi, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, son dakika, malatya son dakika

06 Mar 2024 - 10:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL