- Sağlık

6 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 6 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

6 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 6 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

6 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Deva Eczanesi

 Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, İpek ASM karşısı, No:50/A, Battalgazi

24 saat açık

Vitamin Eczanesi

İskender Mahallesi, Çarmuzu Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Mert Eczanesi

Atatürk Mahallesi, Şehit Engin Akın Sokak, No:5/A (Yeşiltepe Tektut Cami karşısı), Yeşilyurt

24 saat açık

Dörtyol Eczanesi

Fahri Kayahan Bulvarı, Nikâh Sarayı yanı, Konteyner Kent, No:12, Yeşilyurt

24 saat açık

Menengiç Eczanesi

Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi, Battalgazi

24 saat açık”

 
 

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06 Mar 2024 - 10:03 Malatya- Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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