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Malatyalılar dikkat! 2 uyarı birden geldi

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu; bölge genelinde yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve sağanak yağış şeklinde, yüksek kesimlerde ise karlakarışık yağmur yer yer kar şeklinde olacağı; yağışların Malatya’nın güney kesimlerinde, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi.

Malatyalılar dikkat! 2 uyarı birden geldi mask
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği bildirildi.

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle sağanak, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, kar yağışı beklenen yüksek kesimlerinde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarılarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 13 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 13 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 9 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 8 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 14 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 12 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 10 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 11 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 10 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 12 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 9 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 10 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 13 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksek kesimler kar yağışlı 11 derece”

 

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06 Mar 2024 - 09:56 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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