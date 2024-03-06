Yapay zekâ kriterleri bizde yok mu? Neden Malatya’da da olmasın!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde açılacak yeni program ve bölümleri açıkladı. YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde ‘Yapay Zekâ Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu’ kurulduğunu ifade etti.

Bu bağlamda yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verildi. Ayrıca ilerleyen günlerde program sayısının artacağı belirtildi. Halihazırda farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan ‘Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri’, ‘Yazılım Geliştirme’ ve ‘Bilgi Güvenliği Teknolojisi’ bölümlerinin farklı üniversitelerde de açılması karara bağlandı. Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin ‘Veri Bilimi ve Analitiği’ ile ‘Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi’ olduğu açıklandı.

YAPAY ZEKA HANGİ ÜNİVERSİTELERDE OLACAK?

Lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteler şöyle:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi,

Bursa Teknik Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

Eskişehir Teknik Üniversitesi,

Gaziantep Üniversitesi,

Harran Üniversitesi,

Karabük Üniversitesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Kayseri Üniversitesi,

Kocaeli Üniversitesi,

Konya Teknik Üniversitesi,

Manisa Celal Bayar Üniversitesi,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Sakarya Üniversitesi,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,

Trakya Üniversitesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi.

İŞTE YENİ AÇILACAK PROGRAMLAR

Tamamı yeni açılacak 12 önlisans programları şöyle:

“Yapay Zeka Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Robotik ve Yapay Zeka, Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, İmalat Yürütme Sistemleri, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İnsansız Araç Teknikerliği, Ön-yüz yazılım Geliştirme, Arka-yüz yazılım Geliştirme.”



ÜNİVERSİTE SEÇERKEN HANGİ KRİTERLERE BAKILDI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, tüm bu programların hangi üniversitede açılmasına ilişkin karar verirken pek çok hususu göz önünde bulundurduklarını belirterek,

“Önce bünyesinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programları ile bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama gibi ön lisans programları olan üniversitelerimizi belirledik”

dedi.

MALATYA’DA HER İKİ ÜNİVERSİTEDE DE KRİTELER VAR MI?

Bu bağlamda üniversiteler belirlenirken önce bünyesinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programları ile bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama gibi ön lisans programları olan üniversiteler dikkate alındı. Bu programlar Malatya İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinde de mevcut. Şimdi yapay zekanın Malatya’da da eğitim programlarına alınıp alınmayacağı merak ediliyor.