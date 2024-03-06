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Alanyaspor’da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor’da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı mask
Alanyaspor’da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
Alanyaspor’da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor’da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.

Alanyaspor’da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Antrenman öncesinde futbolcular Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz’ün doğum günü kutlandı.
Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Alanyaspor’da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 00:20 - Spor

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