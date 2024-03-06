İlk teravih ne zaman kılınacak? (2024)

Ramazan ayına kısa bir zaman kala vatandaşlar ilk orucun tutulacağı günü heyecanla bekliyor. Peki, ilk teravih ne zaman kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği bilgilere göre 2024 yılı üç ayların ilk ayı olan Recep Ayı, 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı. 12 Ocak Cuma gününden önce, 11 Ocak 2024 Perşembe günü akşamı ise Regaip Kandili ihya edildi ve üç aylar başlamış oldu.

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN OLACAK?

Bu yıl 10 Mart Pazar gecesi ilk sahur yapılacak. Ramazan ayı 30 gün sürecek. 30 gün boyunca oruç tutulacak ve 9 Nisan 2024 Salı arefe gününde son oruç tutulacak.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Bu yıl Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart gecesi yatsı namazında kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihlerde bayram namazı kılınacak ve bayram kutlamaları gerçekleştirilecek.