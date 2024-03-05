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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi ile Doktor Kamil Caddesi kesiştiği yerde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Can O. idaresindeki 06 DLU 453 plakalı otomobil ile Eyüphan İ. yönetimindeki 55 ALZ 616 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, yaralanan motosiklet sürüsü Eyüphan İ. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Mar 2024 - 23:30 - Gündem

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