Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi ile Doktor Kamil Caddesi kesiştiği yerde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Can O. idaresindeki 06 DLU 453 plakalı otomobil ile Eyüphan İ. yönetimindeki 55 ALZ 616 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, yaralanan motosiklet sürüsü Eyüphan İ. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı