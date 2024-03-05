İkizce’de anahtar teslimatları ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya’da kura çekimleri yapıldı. Bazı yerlerde anahtar teslimi yapılırken İkizce TOKİ’lerde durumun ne olduğu merak edildi.
Asrın Felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde hazırlanan konutlar için kura çekimi yapıldı.
MALATYA’DA KAÇ KONUT İÇİN KURA ÇEKİLDİ?
Malatya’da yapımı devam eden 23 bin 527 konutun ilk etabı olan 6 bin 181 yapının kurası çekildi. Bazı noktalarda anahtar teslimi bile yapıldı.
İKİZCE’DE KONUT TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İkizce konutlarında hak sahibi olan vatandaşlara giden mesaja göre, ilk anahtar teslimatları yarın başlıyor. İlgili mesajda,
“17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Deprem Konutları Kura Çekimi sonucunda tarafınıza çıkan konutların anahtar teslimi 6 Mart 2024 günü saat 10.00 ile 17.00 arasında Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 2. Etap TOKI konutları yönetim ofisinde yapılacaktır. Konutunuzu teslim almaya gelirken hak sahibinin 2 adet T.C. Kimlik kartı fotokopisi ve T.C. Kimlik Kartı ile birlikte gelmesi hususu bilgilerinize sunulur”
denildi.
ANAHTAR TESLİMLERİ BLOK BLOK YAPILACAK
Hak sahiplerine giden mesaja göre, anahtar teslimleri blok blok planlandı. GB-01, GB-02, GB-03 ve GB-04 bloklarının anahtar teslimleri yapılacak. Anahtarlarını almaya gelen vatandaşların hak sahibi oldukları konuta dair güncel tapu bilgilerine ait evrak ile gelmeleri hususu da bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İlaslan - Gelinciktepe kaldırım hak sahipliğim kura da çıktı anahtar teslimlerinin yapıldığı söylendi. Tarafıma herhangi bir mesaj gelmedi. Gelinciktepe kaldırım anahtar teslimleri ne zaman yapıldı veya yapılacak bilginiz var mı acaba ?
Fetih Sekin Malatya - Hangi etap 1. Etap mı 2. Etap mı 3. Etap mı hepsinde de gb01/gb02/gb03/gb04 var
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.