İkizce’de anahtar teslimatları ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya’da kura çekimleri yapıldı. Bazı yerlerde anahtar teslimi yapılırken İkizce TOKİ’lerde durumun ne olduğu merak edildi.

Asrın Felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde hazırlanan konutlar için kura çekimi yapıldı.

MALATYA’DA KAÇ KONUT İÇİN KURA ÇEKİLDİ?

Malatya’da yapımı devam eden 23 bin 527 konutun ilk etabı olan 6 bin 181 yapının kurası çekildi. Bazı noktalarda anahtar teslimi bile yapıldı.

İKİZCE’DE KONUT TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkizce konutlarında hak sahibi olan vatandaşlara giden mesaja göre, ilk anahtar teslimatları yarın başlıyor. İlgili mesajda,

“17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Deprem Konutları Kura Çekimi sonucunda tarafınıza çıkan konutların anahtar teslimi 6 Mart 2024 günü saat 10.00 ile 17.00 arasında Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 2. Etap TOKI konutları yönetim ofisinde yapılacaktır. Konutunuzu teslim almaya gelirken hak sahibinin 2 adet T.C. Kimlik kartı fotokopisi ve T.C. Kimlik Kartı ile birlikte gelmesi hususu bilgilerinize sunulur”

denildi.

ANAHTAR TESLİMLERİ BLOK BLOK YAPILACAK

Hak sahiplerine giden mesaja göre, anahtar teslimleri blok blok planlandı. GB-01, GB-02, GB-03 ve GB-04 bloklarının anahtar teslimleri yapılacak. Anahtarlarını almaya gelen vatandaşların hak sahibi oldukları konuta dair güncel tapu bilgilerine ait evrak ile gelmeleri hususu da bildirildi.