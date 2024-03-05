Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyareti öncesinde çalışmalar hızlandı. Deprem nedeni ile bu yıl park ve bahçelere çiçekler dikilmese de Cumhurbaşkanının geçiş güzergahında olan noktalarda enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı. Şehir merkezinde vatandaşlar çamurlu yollarda yürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting yapacağı alana asfalt döküldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19477860/vatandasa-camurlu-erdogana-asfaltli-yol-enkazlar-kaldirildi-yollar-asfaltlandi



Bu haber Elazığ Malatya Sivas ve Diyarbakır’da yaşayanlara! Bakan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, “Gelecek projeksiyonunda bu hat Elazığ üzerinden Malatya-Çetinkaya-Sivas hattına bağlantısı sağlanarak ülkemizin doğu - batı kesimindeki demiryolu ağına entegrasyonu sağlanacaktır” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19478998/bu-haber-elazig-malatya-sivas-ve-diyarbakirda-yasayanlara-bakan-acikladi



Bakan açıkladı 8 bin personel mülakatsız alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin personel alım sürecine ilişkin, "Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler" dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19479562/bakan-acikladi-8-bin-personel-mulakatsiz-alinacak



Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı

Malatya Battalgazi bağlı Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak’ta saat 16.35 sularında bir kişinin silahla yaralandığı bildirildi. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirilirken sol bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen A.E. isimli şahıs kendisini vuranı tanımadığını bildirdi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19480357/malatyada-yine-silah-sesleri-yukseldi-1-yarali



Malatyalı esnaflar Erdoğan’dan ne bekliyor?

Asrın felaketiyle iş yerleri yıkılan esnaflar yarın Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bazı istek ve taleplerde bulundu. Geçim sıkıntısı içerisinde olduklarını ve zor günler yaşadıklarını dile getiren esnaflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konut ve iş yerlerinin bir an önce yapılmasını talep ettiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19481139/malatyali-esnaflar-erdogandan-ne-bekliyor



Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa…

Malatya Valiliği, 175 adet geçici iş yeri için noter huzurunda halka açık kura çekimi yapılacağını, hak sahipliği kazananların 10 gün içerisinde anahtarlarını teslim alıp faaliyetlerine başlamamaları halinde haklarını kaybedeceğini ve diğer tüm detayları açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19481511/malatya-valiligi-acikladi-kura-cekimi-yapilacak-10-gun-icerisinde-faaliyete-baslanmazsa